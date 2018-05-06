"Локомотив" получит 368 млн рублей за победу в чемпионате России

Московский "Локомотив", досрочно победивший в чемпионате России, получит от Российской футбольной премьер-лиги 368 млн рублей. Об это сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин. Напомним, что в 29-м туре "железнодорожники" обыграли "Зенит" и стали недосягаемыми для конкурентов.

"Победитель чемпионата получит 368 млн рублей (около $5,8 млн), команда, занявшая второе место, — 316 млн (около $ 5 млн), третье — 290 млн (около $ 4,6 млн). Клуб, закончивший чемпионат на четвертом месте, — 263 млн (около $ 4,2 млн), пятом — 237 млн (около $ 3,7 млн), шестом — 211 млн (около $ 3,3 млн)", — цитирует Прядкина ТАСС.

Таким образом, помимо "Локомотива" по итогам сезона деньги получат "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" и "Зенит". А вот на шестое место в чемпионате, дающее право заработать 211 млн рублей, претендуют сразу шесть клубов – "Уфа", "Арсенал", "Урал", "Динамо", "Рубин" и "Ахмат".