Массимо Каррера: "Локомотив" заслужил итоговый успех

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу "Локомотива" в чемпионате России. По мнению итальянского специалиста, "железнодорожники" заслужили чемпионство. Также он признался, что ему очень симпатичен наставник "красно-зеленых" Юрий Семин.

"Я поздравляю "Локо" и его главного тренера, который мне очень симпатичен как человек! Он хорошо выполнил работу, которую мы проделали в прошлом году. Думаю, команда, которая больше побеждает, заслуживает итоговый успех", — приводит слова Карреры "Спорт-экспресс".

Кроме того, наставник "Спартак" вспомнил про потерянные очки "красно-белых" в матчах с "Уралом" и "Ахматом". "Локо" где-то немножко притормозил. А мы этим не воспользовались. Можно вспомнить те же матчи с "Уралом" и "Ахматом". Вышло так, как вышло. Но я не хочу принижать заслуги "Локомотива", который провел хороший чемпионат", — заявил итальянец.