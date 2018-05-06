Оппозиционер Навальный отпущен из полиции до суда

Задержанный накануне сотрудниками правоохранительных органов за организацию несогласованного митинга в Москве оппозиционер Алексей Навальный сообщил о своем освобождении из ОВД Красносельского района.

В своем Twitter Навальный написал, что на него оформлены два протокола – за организацию митинга и сопротивление полиции, после чего было принято решение выпустить его из ОВД до суда, передает РИА Новости.

Как сообщалось, ранее мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Академика Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек. Несмотря на приятое решение, Алексей Навальный призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. Призывы оппозиционера в столичной мэрии назвали провокацией и предупредили, что заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством. Также прокуратура Москвы предупредила Алексея Навального о недопустимости нарушений закона.

По данным Главного управления МВД России по городу Москве, в минувшую субботу в несогласованной акции в столице приняли участие около 1,5 тысячи человек. Около 300 нарушителей, в том числе, Алексей Навальный, были задержаны.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников охарактеризовал действия сотрудников полиции и Росгвардии как "четкие и безукоризненные".