"Ювентус" обыграл "Болонью", практически обеспечив себе победу в чемпионате Италии

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле принимал "Болонью". Команда из Турина победила со счетом 3:1, увеличив отрыв от ближайшего конкурента "Наполи" до 7 очков. За два тура до финиша "Старая Синьора" лидирует в турнирной таблице, набрав 91 балл.

В матче с "Болоньей" у хозяев поля отличились Сами Хедира и Пауло Дибала. Еще один мяч в собственные ворота отправил футболист гостей Себастьен Де Мео. А Симеоне Верди с пенальти сумел пробить Джанлуиджи Буффона.

Еще в одном матче 36-го тура "Милан" оказался сильнее "Вероны" со счетом 4:1. 6 мая свою встречу проведет "Наполи", у которого 84 очка и игра в запасе. Неаполитанцы дома сыграют с "Торино".