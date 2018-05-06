В Мексике найден набитый трупами людей грузовик

Генеральная прокуратура мексиканского штата Герреро сообщила, что рядом с городом Чильпансинго найден грузовик, в кузове которого находились трупы девяти человек.

Среди убитых был хозяин машины. По версии следствия, жертвы неизвестных убийц занимались торговлей товарами незаконного происхождения с использованием данного автомобиля. Начато расследование обстоятельств гибели людей, которые могли быть ранее похищены в городе Тикстла, передает РИА Новости.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков на территорию США. В сентябре 2014 года в этом штате пропали 43 студента, которые, как выяснилось были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.