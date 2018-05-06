Во многих городах страны прошли генеральные прогоны праздничного парада

В Петропавловске Камчатском генеральная репетиция парада уже завершилась. По главной городской улице проследовали колонны личного состава 11 расчетов — это более 800 военных и служащих других ведомств. Техники — более 20 единиц. Интересно, что 9 мая морпехи Тихоокеанского флота впервые представят новую экипировку — "Ратник". Ее прозвали "комплектом солдат будущего".

В Волгограде парад Победы репетировали 1 500 человек, в том числе представители МВД, МЧС, юнайрмейцы и кадеты. Была и техника, 30 единиц. Это — реактивные системы залпового огня "Торнадо", танки Т-90, БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили "Тигр", раритетные автомобили "Виллис". Возглавит колонну танк Т-34, сообщает телеканал "Россия 24".