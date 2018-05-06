Кузнецов и Овечкин помогли "Вашингтону" разгромить "Питтсбург"

В Вашингтоне состоялся пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Кэпиталз" и "Питтсбург Пингвинз". Хозяева льда сумели одержать победу со счетом 6:3. "Вашингтону" осталось сделать один шаг до выхода в финал Восточной конференции. "Пингвины" же теперь не имеют права на ошибку.

Гости открыли счет в матче усилиями Джейми Олексиака. Однако в концовке стартового периода хозяевам льда удалось не только отквитать шайбу, но и выйти вперед. У "Вашингтона" отличились Джон Карлсон и Бретт Коннолли. Первому ассистировал Евгений Кузнецов.

Во втором периоде уже "Питтсбург" забросил подряд две шайбы. Сначала Сидни Кросби сравнял счет в матче, а затем Патрик Хорнквист с передачи Евгения Малкина вывел гостей вперед.

В самом начале третьей двадцатиминутки Евгений Кузнецов вернул "Вашингтон" в игру. Выйдя один на один с вратарем гостей, российский форвард издевательски послал шайбу между щитками Мэттью Мюррея. А на 56-й минуте Якуб Врана принес победу "Вашингтону". Ему ассистировали Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Под занавес периода Ти-Джей Оши и Ларс Эллер отправили еще по шайбе в уже пустые ворота гостей.

"Столичные" повели в серии со счетом 3:2. Следующая игра состоится в Питтсбурге 7 мая.