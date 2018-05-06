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6 мая 201805:59

Программное издание движения "Анонимные алкоголики" ушло с молотка

фото: Global Look Press

На аукционе в Лос-Анджелесе за 2,4 миллиона долларов продано редкое издание книги, в которой впервые были изложены методы борьбы с зависимостью, применяемые участниками движения "Анонимные алкоголики".

Ушедшая с молотка книга – датируемый 1939 годом черновой вариант издания "Анонимные алкоголики, рассказ о том, как многие тысячи мужчин и женщин вылечились от алкоголизма", именуемом также "Большой книгой". Именно в нем были впервые приведены основные положения программы по излечению от алкогольной зависимости "12 шагов", передает ТАСС.

Редкую книгу приобрел американский миллиардер Джим Ирсэй, который планирует в течение нескольких месяцев в году выставлять ее на всеобщее обозрение в штаб-квартире "Анонимных алкоголиков" в Нью-Йорке. Он признался, что 25 лет назад начал посещать собрания движения, и выразил уверенность в том, что именно эта книга и движение "Анонимные алкоголики" помогли многим людям побороть алкогольную зависимость.

В США основанные на методе "12 шагов" программы и использующие их группы взаимопомощи считаются основным психотерапевтическим методом борьбы с наркоманией и алкоголизмом. Вначале 2017 года движение, основанное в 1935 году в штате Огайо, объединяло примерно 2 миллиона человек по всему миру.

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