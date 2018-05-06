Боксер Головкин досрочно завершил бой с Мартиросяном

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, выступающий в весовой категории до 72,6 кг, победил американца Ванеса Мартиросяна, послав соперника в нокаут во втором раунде. Благодаря этой победе он повторил рекорд по числу защит титула чемпиона мира в среднем весе.

Геннадий Головкин без проблем разобрался с Ванесом Мартиросяном, не став откладывать дело в долгий ящик. Несколькими мощными ударами казахстанский боец отправил американца на помост ринга. Судья поединка был вынужден завершить бой досрочно.

Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). В своей весовой категории он повторил рекорд Бернарда Хопкинса, который 20 боев подряд защищал свои пояса.

Для бойца из Казахстана эта победа стала 38-й в карьере. Он не потерпел ни одного поражения. Теперь Головкину необходимо в течение 90 дней провести защиту пояса IBF против обязательного претендента Сергея Деревянченко из Украины.