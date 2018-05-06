Наиболее вероятная причина пожаров в Ноябрьске – поджог

По информации управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу, наиболее вероятной причиной пожаров в двух торговых центрах города Ноябрьска является поджог.

Ранее сообщалось о пожаре, возникшем на площади 2,2 тысячи квадратных метров в торговом центре "Семья. На протяжении немногим более трех часов возгорание ликвидировали 113 человек. В результате проведенных работ удалось спасти от огня левое и правое крыло здания торгового центра и материальные ценности на 28 миллионов рублей.

Также местные СМИ сообщили о пожаре, вспыхнувшем в Ноябрьске в торговом центре "Таурус". Здание было повреждено на площади около 100 квадратных метров, сообщает РИА Новости. В обоих случаях посетителей в торговых центрах не было. ТЦ не было.

Местные СМИ и пользователи социальных сетей предположили, что оба торговых центра могут принадлежать одному предпринимателю.