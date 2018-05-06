Трампу заранее отказано в приглашении на похороны сенатора Маккейна

Родственники неизлечимо больного раком мозга сенатора Джона Маккейна сообщили Белому дому, что не хотят видеть президента США Дональда Трампа на похоронах политика.

В 2016 году сенатор Джон Маккейн был переизбран на шестой по счету шестилетний срок. В 2017 году ему был поставлен диагноз "глиобластома". Родственники политика заявили, что хотели бы видеть на его похоронах вице-президента США Майка Пенса, а не главу американской администрации, что объясняется непростыми отношениями между президентом США и сенатором.

Джон Маккейн избирался в сенат от штата Аризона. В 2008 году он был кандидатом от Республиканской партии на пост президента США, но уступил Бараку Обаме. Маккейн известен как критик Дональда Трампа, неоднократно расходившийся с ним во мнениях.