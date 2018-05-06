Кубок Стэнли. "Виннипег" вышел вперед в серии после разгрома "Нэшвилла"

В Национальной хоккейной лиге продолжаются поединки плей-офф. "Виннипег Джетс" в рамках пятого матча 1/4 финала Кубка Стэнли на выезде разгромил "Нэшвилл Предаторз" со счетом 6:2. Гостевой успех позволил хоккеистам "воздушной армии" выйти вперед в серии (3:2).

"Виннипег" смог добиться убедительного успеха благодаря голам Пола Штястны, Дастина Бафлина, Марка Шайфли, Мэтью Перро, а также дублю Кайла Коннора. У "предз" ворота соперника поражали Янник Вебер и Райан Джохансен.

Шестой матч серии состоится 8 мая на домашней арене "Виннипега".