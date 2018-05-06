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6 мая 201810:01

В столице проходит генеральная репетиция Парада Победы

В столице начинается генеральная репетиция парада Победы. В этом году в нем примут участие более 13 тысяч человек, полторы сотни единиц наземной техники и свыше 70 самолетов и вертолетов. Генеральная репетиция главного парада страны призвана до мельчайших подробностей повторить все торжественное мероприятие, которое пройдет 9 мая, рассказали журналистам в Минобороны России.

Генеральная репетиция парада стартовала в 10:00 по московскому времени с боя кремлевских курантов. Военнослужащие батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка вносят государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Командующий парадом главком сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков докладывает министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу о готовности войск московского гарнизона к параду.

Военный парад на Красной площади уже несколько лет традиционно открывают юные барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Вместе с суворовцами и севастопольскими нахимовцами впервые по Красной площади пройдут кадеты Московского президентского кадетского училища войск Росгвардии РФ. Еще одними новичками парада станут военные полицейские, которые несут службу во всех уголках России и за ее пределами, в том числе, в Сирии.

В механизированной колонне пройдут полторы сотни единиц техники. Это машины времен Великой Отечественной и перспективные образцы вооружения. Самыми яркими участниками парада станут раскрашенные в "арктические" цвета "Торы" и снегоходы "ТТМ". Впервые северную технику показали год назад. Новинки 2018 года — боевая машина поддержки танков "Терминатор" и военные роботы "Уран-6" и "Уран-9".

В авиачасти парада тоже премьеры. В воздушном строю впервые будут истребители пятого поколения Су-57 и комплексы "Кинжал" на базе МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами.

В составе пеших расчетов по Красной площади пройдут более 10 тысяч человек. Это солдаты, офицеры, курсанты военных вузов, кадеты и военная полиция. Совместное выступление отрепетируют военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, курсанты Московского военно-музыкального училища и музыканты парадного оркестра Московского гарнизона.

Завершит генеральную репетицию Парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, любимый марш "Прощание славянки", под звуки которого военные музыканты покинут Красную площадь.

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