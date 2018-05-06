Чемпион России досрочно: победа далась "Локомотиву" нелегко

"Локомотив" стал чемпион России по футболу досрочно и впервые за последние 14 лет. Накануне он обыгран питерский "Зенит" со счетом 1:0. 30-й тур повлиять на расклад уже не сможет.

Московский "Локомотив" снова чемпион России – после очень-очень долгой паузы с 2004 года красно-зеленые стали трехкратными чемпионами России.

Накануне игры с "Зенитом" "Локомотив" объявил о двух важных событиях. Клуб продлил на два года контракт с главным тренером Юрием Семиным, публично поддержав его на фоне слухов о неопределенности в дальнейшей судьбе легенды железнодорожников, и сообщил, что все билеты на домашнюю игру с самым богатым клубом РФПЛ проданы.

И уже за 2 часа до начала матча площадь перед стадионом окрасилась в красно-зеленые цвета. Люди шли не просто на футбол и не только ради титула. 14 лет "Локомотив" не мог выиграть золотые медали, но в этом сезоне подарил болельщикам забытое чувство — их команда снова стала лучшей в России.

Победа далась железнодорожникам нелегко. Жесткий футбол, изобилующий множеством единоборств и травм. Минимум опасных моментов. Игра держала в напряжении, но казалось, что "Локомотив" снова не сумеет забить, как и в трех предыдущих турах. Но стадион не только верил, он требовал и гнал команду вперед. Ждал чуда и дождался его. На 88 минуте Эдер забил победный и единственный мяч. И после этого началось безумие.

"Я очень счастлив", — говорит Юрий Семин, главный тренер ФК "Локомотив".

На поле, на трибунах, вокруг стадиона – "Локомотив" праздновало чемпионство именно так, как надо. Точнее, как праздновал, только начал.