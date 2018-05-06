В Лондоне застрелили 17-летнего подростка

В результате стрельбы в Лондоне погиб 17-летний подросток. Инцидент произошел накануне в городском районе Саутуарк. Сразу после ЧП пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, но спасти его врачам не удалось. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Между тем, по данным Управления национальной статистики Соединенного Королевства, количество убийств британской столице за год выросло на 44% — со 109 до 157.