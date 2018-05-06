МЧС предупреждает о мощной грозе и сильном ветре в Москве

Гроза и усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду ожидаются в столице в воскресенье, 6 мая. Об этом сообщает Управление МЧС по Москве.

По информации Росгидромета в ближайшие 1-3 часа в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра при грозе с порывами 13-18 метров в секунду. Непогода продлится до вечера 6 мая.

Водителям во время грозы МЧС рекомендует припарковаться, так как резко ухудшается видимость на дороге. Вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Нельзя находиться у водоемов и рыбачить.

Сообщается, что при сильном ветре нужно укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.