Головкин: пускай соперники попытаются забрать мои чемпионские пояса

Казахстанский боксер Геннадий Головкин весовой категории до 72,6 кг прокомментировал свою победу над американским соперником Ванесом Мартиросяном. По признанию казахстанца, он рассчитывал на большее сопротивление со стороны оппонента.

"Я вернулся и чувствую себя отлично, – приводит слова Головкина "Спорт-экспресс" со стороны sports.kz. – Ванес является отличным бойцом, он нанес мне пару хороших ударов. В первом раунде я думал, что дело будет более серьезным, однако во втором все и закончилось".

"Я готов драться с кем угодно и хочу всех соперников в среднем весе. Готов к реваншу с Канело в любое время, если и он готов к бою. Я являюсь чемпионом уже на протяжении девяти лет и у меня много поясов. Пускай соперники приходят и попытаются забрать их. Пора зачистить дивизион".

Напомним, что победа над Мартиросяном была добыта Головкиным во втором раунде. Этот успех стал для казахстанца 38 в карьере – в его активе нет ни одного поражения, а 20 последних боев он защищает свой титул чемпиона мира. На данный момент, это достижение является рекордом.