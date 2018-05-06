Президент Ирана заявил, что США пожалеют, если выйдут из ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе, то вскоре пожалеют об этом. Текст выступления приводит канцелярия иранского президента.

Президент Исламской Республики также сообщил, что Иран готов к любому решению США по ядерной сделке. "Мы не одобряем войну и напряженность, но будем решительно защищать наши права", — сказал Роухани. Он также добавил, что США не смогут ничего сделать против иранского народа, передает ТАСС.

СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами — Россией,Великобританией, Китаем, США, Францией и Герма нией в 2015 году. В январе 2016 года он вступил в стадию реализации.

Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль.

12 января этого года Трамп заявил, что Вашингтон прекратит участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Американский лидер напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана. однако, по словам Трампа, это было сделано лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки.

Решение, придерживаться или нет СВПД, Трамп собирается принять до 12 мая.