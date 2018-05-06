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6 мая 201812:40

Премьер Израиля назвал предстоящую встречу с Путиным особенной

EPA

Предстоящая встреча с президентом России имеет особое значение, считает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который 9 мая посетит Москву с рабочим визитом.

"Встречи с российским президентом всегда важны для безопасности Израиля и с точки зрения координации между израильской и российской армиями. Но встреча на этой неделе будет иметь особое значение в свете активизирующихся усилий Ирана по созданию в Сирии военного присутствия, направленного против Израиля", — заявил израильский премьер, выступая на на заседании кабинета министров.

По данным Нетаньяху, иранские силовики из Корпуса стражей исламской революции в последнее время перебрасывают в Сирию различное вооружение, в том числе ударные беспилотники, системы ПВО и ракеты класса "земля-земля". В связи с этим в Израиле намерены не допустить иранского военного присутствия на своих северных границах, передает РИА Новости.

"Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас", — подчеркнул премьер-министр Израиля.

Биньямин Нетаньяху приглашен на военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также в Москве запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

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