В Донбасс летит стратегический беспилотник ВВС США

В Донбасс отправился стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B. Он способен вести разведку на большую глубину территории противника. Задание летательный аппарат будет выполнять у линии разграничения в Донбассе. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Дальний американский беспилотник, по их сведениям, вылетел в воскресенье, 6 мая, с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. В 11 часов 51 минуту по московскому времени он пересек границу Украины со стороны Румынии севернее Молдавии. Теперь беспилотник взял курс на Донбасс, передает "Интерфакс".

Аппарат летит на высоте 15,5 тысячи километров на скорости 643 километра в час. Сейчас он находится в небе над Винницкой областью. На борту RQ-4B находится аппаратура, которая позволяет ему вести разведку на всей территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Беспилотник может также собирать разведданные и на прилегающих к территории Украины приграничных районах России. Он передает информацию на пункт управления через спутник в реальном режиме времени.

