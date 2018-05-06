В Харькове попытались снести памятник маршалу Жукову

В Харькове неизвестные минувшей ночью попытались разрушить бюст маршала СССР Георгия Жукова, установленный на проспекте Петра Григоренко.

"Доморощенные декоммунизаторы" опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну — попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили — бюст восстановлен", — написал на своей страничке в Facebook мэр города Геннадий Кернес.

При этом он пообещал потребовать от полиции взять под охрану все памятники и братские могилы тех, кто боролся с фашизмом

"Городские власти, я это обещаю твердо, будут внимательно следить за тем, чтобы трусливым ночным вандалам ничего больше не удалось разрушить в нашем любимом Харькове. И чтобы 8 и 9 мая мы могли достойно почтить память погибших на той войне, почтить память ушедших ветеранов и отдать дань уважения тем из них, кто еще с нами", — отметил градоначальник.

Между тем в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области "Интерфаксу" сообщили, что не получали никаких заявлений об инциденте.