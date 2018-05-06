"Советские" майки Adidas возмутили литовские власти

Советская символика на продукции немецкого концерна Adidas возмутила Литву. МИД страны в Twitter привел ссылку на страницу официального сайта компании. Там продается красная женская майка с надписью USSR и гербом Советского Союза.

"Все еще есть те, кто болен "ностальгией по империи", только как-то неожиданно, что среди них и известный концерн @adidas", — говорится в твите литовского министерства.

Литва в 2008 году приняла закон, в котором утвержден запрет на использование, демонстрацию и распространение советской и нацистской символик в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях.

Символы времен СССР можно показывать только в музеях. Их также допускается использовать в научных, художественных, просветительских целях и в антикварной торговле, передает РИА Новости.

Штраф за несоблюдение этого закона составляет от 144 до 289 евро.