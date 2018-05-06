Украинские военные заинтересовались настроениями и деньгами россиян

Тендер на проведение социологического исследования населения Юга России разместил на сайте госзакупок ProZorro Центр информационно-психологических операций № 72 Вооруженных сил Украины.

Украинских военных интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей властью. А также — готовы ли они участвовать в акциях протеста и их материальное положение.

В ходе исследования должны быть определены наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей и их медиапредпочтения, передает РИА Новости

Исследование планируется провести в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. Соцопрос должен содержать "не менее 20 фокус-групповых дискуссий. А также 2000 "интервью лицом к лицу (face-to-face) дома у респондента".

Ранее сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций, как сообщали представители ЛНР, создавали ложные группы Народной милиции непризнанной республики. На эти группы ссылались украинские информационные агентства, выдавая лжеинформацию из соцсети в качестве горячих новостей.

Стоимость тендера на проведение социологического исследования населения Юга России составляет 1,6 миллиона гривен (примерно 65 тысяч долларов).