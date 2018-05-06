По Красной площади прошли боевые роботы

Генеральная репетиция Парада Победы прошла сегодня утром в Москве. По Красной площади промаршировали больше 13 тысяч военнослужащих. По брусчатке проехали новейшие образцы вооружения, в том числе роботы и беспилотники.

В репетицию парада пришлось внести коррективы: генеральный прогон прошел без воздушной части, из-за плотной облачности тренировку самолетов и вертолетов было решено отменить. В остальном все традиционно: бой курантов, легендарное знамя Победы, приветствие от министра обороны и громогласное "ура".

Нога в ногу по брусчатке промаршировали 13 тысяч человек — на 3 тысячи больше, чем было год назад. Традиционно открыли пеший парад юные барабанщики из Московского военно-музыкального училища.

Пограничники, десантники, моряки, юнармейцы, представители ФСБ и МЧС готовились около 3 месяцев. Важно все: поворот головы, длина шага, взгляд. Даже на репетиции — идеально.

Впервые прошли по Красной площади воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя и парадный расчет военной полиции. Новыми участниками стали кадеты Московского президентского училища войск Росгвардии.

Пеший марш сменяется шумом моторов, начинается парад военной техники. Традиционно его возглавляет Т-34. Легендарный танк проехал по брусчатке в сопровождении мотовездехов со штандартами 10 фронтов Великой Отечественной войны.

Впервые на Красной площади боевые роботы: "Уран-6" предназначен для дистанционного разминирования, "Уран-9" — для разведки и огневой поддержки. Еще дебютанты — беспилотные летательные аппараты "Катран" и "Корсар". Они идеальны для патрулирования и атаки по объектам противника.

Особое внимание боевой машине "Терминатор". Она оснащена гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием. На поле боя может заменить шесть боевых машин пехоты и 40 солдат. Всего в механизированной парадной колонне более 150 единиц техники.

В воздушной части парада тоже предполагаются новинки. Если с погодой повезет, то в небе над Москвой 9 мая пролетят истребители пятого поколения Су-57 и самолеты МиГ-31К с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал". У метеорологов пока прогноз оптимистичный.