Тема:

День Победы 35 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
6 мая 201814:12 Екатерина Миронова

По Красной площади прошли боевые роботы

Генеральная репетиция Парада Победы прошла сегодня утром в Москве. По Красной площади промаршировали больше 13 тысяч военнослужащих. По брусчатке проехали новейшие образцы вооружения, в том числе роботы и беспилотники.

В репетицию парада пришлось внести коррективы: генеральный прогон прошел без воздушной части, из-за плотной облачности тренировку самолетов и вертолетов было решено отменить. В остальном все традиционно: бой курантов, легендарное знамя Победы, приветствие от министра обороны и громогласное "ура".

Нога в ногу по брусчатке промаршировали 13 тысяч человек — на 3 тысячи больше, чем было год назад. Традиционно открыли пеший парад юные барабанщики из Московского военно-музыкального училища.

Пограничники, десантники, моряки, юнармейцы, представители ФСБ и МЧС готовились около 3 месяцев. Важно все: поворот головы, длина шага, взгляд. Даже на репетиции — идеально.

Впервые прошли по Красной площади воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя и парадный расчет военной полиции. Новыми участниками стали кадеты Московского президентского училища войск Росгвардии.

Пеший марш сменяется шумом моторов, начинается парад военной техники. Традиционно его возглавляет Т-34. Легендарный танк проехал по брусчатке в сопровождении мотовездехов со штандартами 10 фронтов Великой Отечественной войны.

Впервые на Красной площади боевые роботы: "Уран-6" предназначен для дистанционного разминирования, "Уран-9" — для разведки и огневой поддержки. Еще дебютанты — беспилотные летательные аппараты "Катран" и "Корсар". Они идеальны для патрулирования и атаки по объектам противника.

Особое внимание боевой машине "Терминатор". Она оснащена гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием. На поле боя может заменить шесть боевых машин пехоты и 40 солдат. Всего в механизированной парадной колонне более 150 единиц техники.

В воздушной части парада тоже предполагаются новинки. Если с погодой повезет, то в небе над Москвой 9 мая пролетят истребители пятого поколения Су-57 и самолеты МиГ-31К с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал". У метеорологов пока прогноз оптимистичный.

Ранее по теме

Сейчас

14:25

Китай напомнил США, кому принадлежат Гонконг, Макао и Тайвань

11:01

В Москве ожидается гроза и усиление ветра

10:15

Иракские самолеты ударили по позициям ИГ в Сирии

10:00

В столице началась генеральная репетиция Парада Победы

09:32

Французский велогонщик разбился на скорости 300 км/ч

05:02

Емельяненко отправил в нокаут Габриэля Гонзагу

02:12

Оппозиционер Навальный отпущен из полиции до суда

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Исторический диалог с Путиным: Макрон хочет "состыковать Россию с Европой"

Исторический диалог с Путиным: Макрон хочет "состыковать Россию с Европой"

8 минут назад
По Красной площади прошли боевые роботы

По Красной площади прошли боевые роботы

30 минут назад
Жираф убил известного оператора и режиссера Карлоса Карвальо

Жираф убил известного оператора и режиссера Карлоса Карвальо

1 час назад
Очевидцы публикуют видео последствий извержения вулкана на Гавайях

Очевидцы публикуют видео последствий извержения вулкана на Гавайях

12 минут назад
Озера на полу и обрушение потолка: аэропорт Новосибирска затопило

Озера на полу и обрушение потолка: аэропорт Новосибирска затопило

37 минут назад
"Советские" майки Adidas возмутили литовские власти

"Советские" майки Adidas возмутили литовские власти

1 час назад
В Харькове попытались снести памятник маршалу Жукову

В Харькове попытались снести памятник маршалу Жукову

1 час назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
Наиболее вероятная причина пожаров в Ноябрьске – поджог

Наиболее вероятная причина пожаров в Ноябрьске – поджог

6 часов назад
По стандарту: плюсы и минусы самого бюджетного жилья

По стандарту: плюсы и минусы самого бюджетного жилья

4 часа назад
Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

04.05.2018 10:02
Саакашвили объявил войну феодалам

Саакашвили объявил войну феодалам

47 минут назад
Снукерист пообещал оголиться в случае победы на чемпионате мира

Снукерист пообещал оголиться в случае победы на чемпионате мира

1 час назад
В Екатеринбурге из-за курильщика экстренно сел самолет

В Екатеринбурге из-за курильщика экстренно сел самолет

2 часа назад
Массовое ДТП на заснеженной майской трассе в Кемеровской области попало на видео

Массовое ДТП на заснеженной майской трассе в Кемеровской области попало на видео

2 часа назад
Путин поздравил Владимира Этуша с юбилеем

Путин поздравил Владимира Этуша с юбилеем

2 часа назад
Президент Ирана заявил, что США пожалеют, если выйдут из ядерной сделки

Президент Ирана заявил, что США пожалеют, если выйдут из ядерной сделки

2 часа назад
С загоревшегося рынка эвакуировали 120 человек

С загоревшегося рынка эвакуировали 120 человек

2 часа назад
Воздушную часть генеральной репетиции Парада Победы отменили из-за плохой погоды

Воздушную часть генеральной репетиции Парада Победы отменили из-за плохой погоды

2 часа назад
На крыше подмосковной электрички погиб подросток-зацепер

На крыше подмосковной электрички погиб подросток-зацепер

3 часа назад
Головкин: пускай соперники попытаются забрать мои чемпионские пояса

Головкин: пускай соперники попытаются забрать мои чемпионские пояса

3 часа назад
МЧС предупреждает о мощной грозе и сильном ветре в Москве

МЧС предупреждает о мощной грозе и сильном ветре в Москве

3 часа назад
Горький шоколад полезен для зрения

Горький шоколад полезен для зрения

3 часа назад
Чемпион России досрочно: победа далась "Локомотиву" нелегко

Чемпион России досрочно: победа далась "Локомотиву" нелегко

3 часа назад
Экс-вратарь "Спартака" Филимонов принял решение завершить карьеру

Экс-вратарь "Спартака" Филимонов принял решение завершить карьеру

4 часа назад
В Лондоне застрелили 17-летнего подростка

В Лондоне застрелили 17-летнего подростка

4 часа назад
Иракские самолеты ударили по позициям ИГ в Сирии

Иракские самолеты ударили по позициям ИГ в Сирии

4 часа назад
"Бессмертный полк" шагает по миру: память о войне сплотила людей

"Бессмертный полк" шагает по миру: память о войне сплотила людей

4 часа назад
Французский велогонщик погиб, разбившись на скорости 300 км/ч

Французский велогонщик погиб, разбившись на скорости 300 км/ч

5 часов назад
Трамп вознамерился сменить режим в Иране

Трамп вознамерился сменить режим в Иране

6 часов назад
Оппозиционер Навальный отпущен из полиции до суда

Оппозиционер Навальный отпущен из полиции до суда

12 часов назад
В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

В Австралии выпустили очень дорогой суперкар с легендарным именем

04.05.2018 16:50
9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

04.05.2018 14:39
"Легенда о Коловрате": былинный эпос о личном подвиге и героизме народа

"Легенда о Коловрате": былинный эпос о личном подвиге и героизме народа

04.05.2018 08:58
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Поддельный сайт Netflix собирает данные банковских карт

Поддельный сайт Netflix собирает данные банковских карт

22 минуты назад
Еженедельная программа Вести.net от 06 мая 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 06 мая 2018 года

2 часа назад
Программа "Индустрия кино" от 5 мая 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 5 мая 2018 года

05.05.2018 01:58
339
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20