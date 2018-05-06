Озера на полу и обрушение потолка: аэропорт Новосибирска затопило

Новосибирский аэропорт Толмачево затопило. Причина не в природном катаклизме — в терминале А прорвало трубопровод.

Видео в интернет выложили очевидцы. На кадрах видно, как потоки воды льются со второго этажа здания, а на первом небольшие лужи мгновенно превращаются в озера. Часть навесного потолка обрушилась, отмечает "Россия 24".

По данным электронного табло, потоп практически не повлиял на регистрацию пассажиров: почти все рейсы вылетели по расписанию.