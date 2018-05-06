Самолет вылетел из Даламана в Саратов с 28-часовой задержкой

Из турецкого курортного города Даламан с опозданием почти в 28 часов вылетел самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии". Задержка, как отмечает перевозчик, произошла "по технической причине".

Рейс 6W-2938 Даламан — Саратов должен был вылететь в субботу, 5 мая, в 7 часов 50 минут по московскому времени. Однако самолет поднялся в воздух только в воскресенье, в 11 часов 35 минут. В аэропорту назначения рейс ожидается в 15:00.

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что по технической причине самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" Embraer 190, выполнявший рейс Даламан — Саратов, не смог вылететь по графику. Пассажиры были размещены в гостинице Даламана. Пассажиров отправили на резервном самолете, передает РИА Новости.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, в феврале потерпел крушение. Погиб 71 человек. После крушения Росавиация провела внеплановую проверку авиакомпании. Был ограничен срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля. Также перевозчику была направлена директива о приостановке полетов на Ан-148.

16 апреля "Саратовские авиалинии" подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта. Однако ведомство только продлило срок ограничения до 30 мая. В авиапарк "Саратовских авиалиний", по данным Росавиации на апрель, входят два Embraer 190, пять Як-42 и один Ан-148.