Китай напомнил США, кому принадлежат Гонконг, Макао и Тайвань

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан напомнил США о том, что Тайвань, Гонконг и Макао являются неотъемлемой частью территории Китая. Заявление последовало после того, как американские власти раскритиковали требование китайцев к иностранным авиакомпаниям указывать в информации о рейсах принадлежность этих регионов Китаю.

"Никакие заявления американской стороны не в состоянии изменить того факта, что в мире существует только один Китай. Тайвань, Гонконг и Макао являются неотъемлемой частью территории Китая", — подчеркнул в своем заявлении Гэн Шуан и призвал работающие в Китае компании уважать местные правила и законы, передает РИА Новости.

Ранее газета Foreign Policy сообщила, что американские авиакомпании получили от Управления гражданской авиации Китая письма, в которых им предписывается привести все упоминания о Тайване, Гонконге и Макао в соответствие с законодательством КНР по борьбе с сепаратизмом. В США это вызвало возмущение и протест.