Теннисистка Кузнецова приостановила сотрудничество с тренером Мартинесом

Российская теннисистка Светлана Кузнецова сообщала о том, что временно прекращает свое сотрудничество с тренером Карлосом Мартинесом. Спортсменка призналась, что на неопределенное время ей необходимо поработать с другим наставником.

"Мы должны побыть порознь с моим тренером Мартинесом, — приводит слова Кузнецовой ТАСС. – Это я почувствовала после турнира в Мадриде. На данный момент, я временно пригласила поработать со мной Гильермо Каньяса. Пока меня все устраивает".

В субботу, 5 мая 28 ракетка мира в первом круге теннисного турнира в Мадриде уступила хорватской сопернице Петре Мартич.