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6 мая 201815:28

Лодка с детьми едва не угодила под теплоход на Воронежском водохранилище. Видео

Youtube/Марина Яр

Пассажиры теплохода сняли на видео инцидент, произошедший в воскресенье, 6 мая, на Воронежском водохранилище.

 

На записи видно, как лодка с детьми движется в сторону корабля. Судя по всему, экипаж судна успел совершить маневр уклонения и сумел избежать столкновения.

"Когда начала снимать, не подозревала, что лодка чиркнет о борт, они казались довольно далеко. Реально — еще немного, и ребят бы перевернуло. Там оказались дети — одни! Кто их пустил по водохранилищу, большой и открытый вопрос. Все могло закончиться очень плачевно. К счастью, все обошлось, но подростки, как я думаю, очень испугались. Лодка долго потом стояла на одном месте — "сушили весла", — рассказал автор ролика.

В итоге лодка слегка ткнулась в борт корабля и в результате никто не пострадал.

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