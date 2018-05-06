Сборная России разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России на проходящем в Дании чемпионате мира по хоккею разгромили команду Австрии. Второй матч в группе А подопечные Илья Воробьева завершили со счетом 7:0 в свою пользу.

Российские хоккеисты смогли повести в счете уже на 9 минуте, когда отличился Михаил Григоренко. В течение следующих четырех минут россияне Артем Анисимов и Александр Барабанов довели преимущество сборной России до 3:0. Во втором периоде "красная машина" продолжила начатое в первом игровом отрезке и вновь забросила три шайбы. Их авторами стали Григоренко, оформивший дубль, а также Кирилл Капризов и Максим Мамин. В заключительном периоде довершил разгром австрийцев Илья Михеев, для которого заброшенная шайба стала дебютной в составе главной национальной сборной.

Отметим, что эта победа стала для России второй на турнире. В первом поединке против Франции также был зафиксирован счет 7:0. Таким образом, Россия является командой с лучшей разницей заброшенных и пропущенных голов (+14), что позволяет возглавлять турнирную таблицу в группе А.

Следующий матч российские хоккеисты проведут 7 мая против команды Белоруссии.

Также отметим, что в параллельном поединке группы В сборная Канады была сильнее Южной Кореи – 10:0.