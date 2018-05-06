Путин снял с Соколова взыскание за "ВИМ-Авиа"

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии дисциплинарного взыскания с министра транспорта Максима Соколова, которое было наложено из-за ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", сообщает "Интерфакс".

В сентябре 2017 года авиакомпания "ВИМ-Авиа", замыкавшая первую десятку крупнейших авиакомпаний России, заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. В заложниках этой ситуации оказались тысячи туристов.

Глава государства тогда раскритиковал Минтранс за то, что ведомство не смогло предотвратить кризисную ситуацию, и объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии.

В настоящее время сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа" ограничен, самолеты возвращены лизингодателям, большая часть работников уволились.