"Это уже совсем другая история": Ле Мэр потребовал от Трампа извинений

Президент США Дональд Трамп должен принести извинения за свои высказывания о терактах 13 ноября 2015 года в Париже, считает министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. Он назвал заявления американского лидера "возмутительными" и заявил, что они "недостойны президента первой державы в мире", государства, которое является союзником и другом Франции.

"Я хочу, чтобы президент Соединенных Штатов взял свои слова назад и высказал сожаление", — приводит слова Ле Мэра ТАСС.

При этом министр подчеркнул, что Франция должна "работать" с президентом Соединенных Штатов, пояснив, что работать — значит быть способным высказывать Трампу "со всей прямотой, что мы думаем".

В пятницу, 4 мая, Трамп, выступая перед участниками 147-й ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации США, допустил, что существующий во Франции строгий контроль над оборотом оружия лишил простых граждан возможности защитить себя в условиях повышенной террористической угрозы. В этой связи он вспомнил о парижских терактах 2015 года. Говоря о них, президент США отметил, что "если бы у работников или клиентов тогда было оружие, то террористы бежали бы или были застрелены, и это была бы уже совсем другая история".

13 ноября 2015 года в Париже и его пригороде произошло несколько терактов: взрывы возле стадиона Stade de France в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале Le Bataclan. В общей сложности тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).