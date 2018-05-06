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Конфликт в Сирии 1 час назад
Война в Сирии: финал появился на горизонте
Чтобы увидеть масштаб боев, нужно смотреть сверху. И даже самый общий план камеры беспилотника — всего небольшая часть зоны боевых действий. Битва за Ярмук — это коротко: на самом деле — за три района на юге столицы Сирии всего в восьми километрах от центра, и это не просто очередная операция против террористов ИГИЛ (запрещена в РФ).
После освобождения этой территории Дамаск станет мирным городом впервые за все время, что здесь идет война. И это и политический, и психологический перелом. Такие уже были: освобождение Алеппо, Пальмиры, деблокада Дэйр-эз-Зора и уничтожение основных сил псевдохалифата в Сирии. Но Дамаск всегда притягивает больше внимания, на то он и столица.
Но пока бои продолжаются, здесь главное — бегать. Все открытое пространство простреливается. Сверху видно одновременно несколько боестолкновений на небольшом участке. Воюют бойцы Республиканской гвардии, ополченцы и элита Вооруженных сил – 4-я бронетанковая дивизия. Соединением командует брат президента страны.
Ярмук и окрестности командование рассчитывало освободить быстро, но боевики ИГИЛ хорошо подготовились к обороне и решили стоять до смерти – шансов-то у них действительно никаких. Такое огневое поражение говорит о том, что противник будет уничтожен в любом случае.
Бойцы 4-й дивизии используют реактивные системы залпового огня "Голан", которые бьют на ближние дистанции и разрушают строения, что используют боевики террористической группировки ИГИЛ как огневые точки.
Далее штурмовые отряды под прикрытием бронетехники продвигаются вперед. Здесь — тактика, которую может себе позволить 4-я дивизия. После ударов авиации и артиллерийских налетов вперед идут бронетехника, танки и зенитные самоходные установки "Шилки". Причем машины модернизированы.
Вот так действуют бойцы: впереди идет танк, за ним, соблюдая дистанцию, — "Шилка". Прикрывает первую машину. На командном пункте наблюдают за действиями экипажей при помощи беспилотника. Сообщают командирам танка об изменениях обстановки, дают цели.
Танк бьет прямой наводкой, рушит укрепление террористов. Тут же экипаж "Шилки" начинает бить по зданиям, чтобы боевики не смогли поднять головы, ручные гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. И так — пока не кончатся боеприпасы. Причем на скамейке запасных уже ждут еще один танк и еще одна "Шилка".
В это время бойцы штурмовых подразделений сближаются с боевиками — так проще, потерь меньше. Занимают дома, которые еще несколько часов назад на картах были огневыми точками противника.
Бойцы правительственных сил только за день взяли под контроль несколько зданий. От них до противника не более ста метров. Идут позиционные бои. Пока подходит бронетехника — это танки Т-72 и зенитные установки — подавляют огневые точки боевиков.
Пока одни стреляют, другие перезаряжаются. Это чтобы была плотность огня, — боевики либо отойдут, либо их отгонит бронетехника. "Наша задача — удержать боевиков, пока с другой стороны танки ведут огонь по их позициям. Мы сковываем действия бандитов, не даем им маневрировать. И видно, что у них уже не так много боеприпасов. На нашу очередь они делают лишь один выстрел, значит, экономят патроны. Скоро продвинемся еще дальше", — уверены сирийские военные.
Чтобы было понятно, почему быстро освободить Ярмук не получается даже при таком превосходстве в огневой мощи, — хороший пример: — строение разрушено, но вход тоннель и сам тоннель не повреждены. За годы, что боевики контролируют территории, они построили целую сеть подземных коммуникаций, которая позволяет им эффективно обороняться. Хотя уж понятно: скоро операция будет завершена победой.
Сначала территорию, что контролировали радикалы так называемого ИГИЛ "разрезали", то есть сформировали два так называемых котла. Один — это район Хаджар аль-Асвад — практически зачистили. Остался сам Ярмук.
На фоне успешных действий и не только здесь, а до этого в Восточной Гуте и в Растанском котле боевики решили пойти на переговоры и уехать на север Сирии. Казалось, что у сирийской войны не видно финала, но вот он, кажется, появился на горизонте. Хотя противники официального Дамаска, внешние игроки, конечно, постараются его отсрочить. Впрочем, как обычно.
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