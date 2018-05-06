Поставки С-400: Турция пообещала США ответить на санкции

Если будут введены санкции США в связи с контрактом на поставки в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400, Анкара предпримет ответные действия. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Решительный ответ обещали турецкие власти в случае, если США примут решение о введении санкций в отношении Анкары или ограничат визовый режим с Турцией.

Турецкая сторона выступает против подобного развития событий, сказал Чавушоглу. Он призвал США пересмотреть свой подход к Турции. Угрозы Вашингтона ввести санкции Анкара назвала ошибкой. Турция стремится улучшить отношения с Америкой. Однако она ответит на любые выпады в ее адрес, подчеркнул министр иностранных дел Турции, передает ТАСС.

Глава МИД также заявил, что, возможно, уже на следующей неделе посетит США. Там он намерен встретиться с госсекретарем Майклом Помпео. По его словам, США предложили провести встречу после 14 мая. Однако в Турции хотят провести их в пятницу, 11 мая, накануне визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Лондон. Либо после завершения переговоров в Великобритании.

Ответа из Вашингтона пока нет. Но, вероятнее всего, встреча пройдет на следующей неделе.

Эрдоган во время выступления в Анкаре 9 апреля заявил, что его страна не откажется от покупки С-400 у России. Об этой сделке сказал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Президент РФ Владимир Путин. Мало того, Москва заявила, что ускорит поставки.

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт 3 мая выразила обеспокоенность в связи с возможным приобретением Турцией ЗРС С-400.