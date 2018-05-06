Уральское дерби завершилось победой "Амкара" над "Уралом"

В чемпионате России по футболу продолжаются матчи 29 тура. Пермский "Амкар" в выездном поединке на стадионе "Екатеринбург-Арена" со счетом 2:0 переиграл "Урал". Голами за победителей отметились Петар Занев и Фелицио Браун Форбс.

Примечательно, что при счете 1:0 в пользу гостей отличную возможность сравнять счет упустил полузащитник "шмелей" Эрик Бикфалви. На 78 минуте он не реализовал удар с 11-метровой отметки.

Уральское дерби впервые проходило на новой домашней арене екатеринбургского клуба и сразу же побило рекорд посещаемости для данного противостояния – на стадионе собралось 20800 зрителей.

После этого успеха пермяки набрали 34 очка, однако этого им не хватило для того, чтобы покинуть зону стыковых матчей – они по-прежнему занимают 13 строчку в турнирной таблице, имея равенство по очкам с "Ростовом". "Урал" же после поражения сохранил во своем активе 37 баллов, что позволяет подопечным Александра Тарханова располагаться на восьмой позиции.