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6 мая 201817:10

Сенатор Керимов попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

Сердечный приступ отправил сенатора Сулеймана Керимова на больничную койку. Болезнь могла быть вызвана стрессом.

В субботу вечером находившийся в Москве Керимов почувствовал недомогание, вызвали скорую, которая доставила в госпиталь Вишневского. Врачи поставили диагноз — сложное нарушение ритма сердца, сообщил помощник Керимова по работе в Совете Федерации Алексей Красовский.

Начальник кардиохирургического центра госпиталя имени Вишневского профессор Александр Лищук рассказал, что Керимову был восстановлен синусовый ритм, его выписывают под наблюдение врача.

Керимов приехал в Москву с разрешения французского суда. В ноябре 2017 года он был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов. Керимов остается на свободе, но ему запрещено самовольно покидать Францию, передает "Интерфакс".

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