Трамп получил от финансистов черную метку

3 мая Дональд Трамп получил черную метку. Это открытое письмо, которое опубликовали ведущие экономисты Америки в адрес президента США и Конгресса. Подписантов — более тысячи. Жанр и содержание — практически точная копия такого же документа, составленного в 1930 году в канун Великой депрессии — самого глубокого экономического кризиса, который пережили США в ХХ веке. Суть того послания — просьба убрать протекционистские пошлины на импорт товаров в Америку. Сейчас — ровно то же самое. Ведь Трамп вводит защитные импортные пошлины на стиральные машины и солнечные батареи, на сталь и алюминий. А если встать на этот путь, то что еще впереди?

Тогда, в 1930-м, власть в США к экономистам не прислушалась, и предсказанная Великая депрессия все-таки разразилась. Сейчас — новое и точно такое предсказание. Под нынешним предостережением — более тысячи подписей, включая 15 лауреатов Нобелевской премии в области экономики. Их авторитет подкреплен профессорами ведущих университетов. Бумагу поддержали и пятеро ныне здравствующих советников по экономике бывших президентов США — от Рейгана и Клинтона, до Буша-младшего и Обамы.

Для понятности письмо составлено очень кратко и чуть ли не детским языком. Главное в нем – то, что действия Дональда Трампа противоречат фундаментальным принципам экономики и поэтому нанесут Америке неминуемый вред.

"С 1930 года многое изменилось. К примеру, сегодня торговля играет более значимую роль в нашей экономике, но фундаментальные экономические принципы, изложенные ранее, остались прежними", — говорится в документе.

Далее за ненадобностью изобретать новое светила экономики просто широко цитируют аналогичное обращение 1930 года: "Мы убеждены, что повышение протекционистских пошлин будет ошибкой. В целом они приведут к росту цен, которые внутренним потребителям придется платить. Повышение протекционистских пошлин спровоцирует рост повседневных расходов и нанесет ущерб подавляющему большинству наших граждан".