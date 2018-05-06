Не как Навальный: Удальцов провел в Москве спокойную акцию

На Суворовской площади в Москве в воскресенье, 6 мая, прошел митинг левой оппозиции. Его организатором выступил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов. Акция была согласована со столичными властями.

На импровизированной сцене напротив памятника Александру Суворову выступили представители профсоюзов и левых партий. По данным столичного главка полиции, на митинг собрались примерно 180 человек. Акция прошла без серьезных инцидентов, передает "Интерфакс".

В субботу, 5 мая, в центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции, одним из организаторов которой был блогер Алексей Навальный. Он, а также 659 его сторонников в ходе акции были задержаны. После профилактической работы и оформления документов 80 процентов из них, включая несовершеннолетних, отпустили. Вышел на свободу и сам Навальный. По данным на середину дня в воскресенье, в отделениях полиции остаются 122 человека, которые уже вступали в противостояние с органами правопорядка.