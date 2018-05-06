"Бум — иди сюда! Бум — следующий!": Трамп в красках рассказал о расстреле французов

Открытое письмо крупнейших экономистов Америки Трамп проигнорировал, но за день этого обращения заявлял, что "торговые войны — это хорошо" и он в них легко победит. Еще одно заявление спровоцировало международный скандал. Причем обидел Дональд Трамп самого близкого сейчас союзника штатов — Францию. Подчеркивая преимущества американских законов о свободном ношении оружия, Трамп решил изобразить, как безоружные парижане погибали в ресторанах и кафе три года назад во время атак террористов.

"Террористы никуда не торопились и убивали людей одного за другим. Бум — иди сюда! Бум — следующий! А если бы хоть у одного сотрудника ресторана или посетителя было оружие, была бы совершенно другая ситуация", — заявил Трамп.

В Министерстве иностранных дел Франции назвали действия Дональда Трампа возмутительными и потребовали уважать память погибших. В заявлении отмечается, что "каждая страна сама решает, позволять ли носить своим гражданам оружие или нет". Это самая жесткая критика Трампа со стороны Парижа с тех пор, как президентом стал Эммануэль Макрон.

Сгладить углы будет пытаться новый госсекретарь Майк Помпео. Ранее он занимал пост директора ЦРУ и сейчас принимает дела. Выступая перед действующими сотрудниками и ветеранами Госдепа, Помпео вспомнил молодость, как командовал взводом, патрулировал границу между ФРГ и ГДР на танке. В речи — все та же непробиваемая логика отношений США с остальным миром.

Словно под благословение поближе к Помпео замгоссекретаря Том Шеннон решил подвести Хизер Науэрт — официального представителя Госдепа. Помпео провозгласил начало новой "мускулистой дипломатии". Среди прочих плотно взялись за Иран.

Заранее поставив в известность Вашингтон, премьер Израиля Беньямин Нетаньху презентовал миру то, что назвал тайным ядерным архивом Ирана. Тысячи секретных документов в папках и почти две сотни компакт дисков, по его словам, были вывезены из Ирана в ходе сложнейшей операции израильской разведки.

В Тегеране обвинения отвергли и назвали это "запланированным шоу перед 12 мая — крайним сроком, когда президент США должен принять решение по ядерной сделке с Ираном. Вопреки позиции Европы, Китая и России Трамп, судя по всему, собирается соглашение разорвать.

"Мы подписали эту ужасную сделку, а они маршируют по улицам и кричат: "Смерть Америке!" Я хочу спросить: кто заключает такие сделки? А прошлая администрация, которую представлял Джон Керри. Он никогда не отказывался сесть за стол переговоров, за исключением того случая, когда сломал ногу на велогонке. Единственный случай. Я сказал ему: не говори, что сломал ногу, просто скажи, что не хочешь вести переговоры. А сам я извлек урок из этого: когда тебе 73 года, не надо участвовать в гонке на велосипеде", — сказал Трамп.

Впрочем, нельзя сказать, что и сам Трамп крепко стоит на ногах. К приезду президента США в Далласе заготовили и оплатили рекламные грузовики с надписями на русском и подстрочным переводом. Но и без него всем понятно, куда клонят. Расследование возможного сговора Трампа с Кремлем продолжается уже год, в прессу просочились вопросы, которые спецпрокурор Мюллер задал президенту США. Там предсказуемо много о России.

"Там есть вопросы под прикрытием. Они выглядят как безобидные, бытовые, но они-то как раз могут стать самым убийственными", — отметил Джонатан Терли, профессор права в Университете Джорджа Вашингтона.

Тем более что ответы на многие из них спецпрокурор Мюллер уже наверняка знает. К примеру, от бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Но как добывали эти показания и чего они стоят? Федеральный судья Вирджинии уже поставил под сомнение, что спецпрокурор Мюллер имел право расследовать финансовые дела Манафорта, так как они не связаны с выборами 2016 года. Ему предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

"Судья предполагает, что обвинения Манафорту были предъявлены, чтобы надавить на него и чтобы он дал показания на президента Трампа. Я уже давно объявил: это — охота на ведьм! Вот что я вам скажу, ребята: мы с вами ведем битву, но мы ведь любим сражаться?" – отметил Трамп.

Выясняются все новые подробности. Как пишет The New York Times, по поручению спецпрокурора Мюллера федеральные агенты опросили российского бизнесмена Виктора Вексельберга, когда тот сошел с трапа частного самолета в аэропорту Нью-Йорка. Случилось это два месяца назад, когда Вексельберг еще не попал в американский санкционный список и мог въезжать в США. При этом в противозаконных действиях российского бизнесмена не подозревают.

Как на вопросы ответит Трамп и будет ли вообще говорить с Мюллером, ведь он вправе не свидетельствовать против себя? Пока резидент США предпочитает больше говорить о грядущих экономических успехах страны. От повышения пошлин Белый дом, похоже. отказываться не собирается, и многие уже предрекают тяжелое столкновение первой и второй экономик мира.

Торговый конфликт между США и Китаем разрастается по принципу "око за око", а точнее, "сою — за сталь, свинину — за алюминий". Китайские компании резко сократили закупки продовольствия в Америке. Пострадают в первую очередь фермеры, а это те, кто голосовал за Трампа и должен проголосовать за республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс.

Так что меры Пекина, по-видимому, должны служить Вашингтону понятным предупреждением: не стоит развязывать торговую войну. В условиях глобализации сделать Америку снова великой за чужой счет вряд ли получится.