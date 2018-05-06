Не было выбора: самолет с отказавшим двигателем сел на пляже

На пляже английского города Сидмут (графство Девон) экстренно сел французский легкомоторный самолет 1930 годов.

За штурвалом находился 47-летний Зак Роки. Вместе с пассажиром из Бодмина, где проходила выставка винтажных самолетов, они направлялись в Бранскомб, но у самолета отказал двигатель. Роки пришлось посадить самолет. Обошлось без травм.

Сотрудники береговой охраны помогли перетащить самолет в безопасное место, его должны разобрать и вывезти с пляжа, сообщает DevonLife.