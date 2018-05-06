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Отравление Скрипаля 9 минут назад
Доктрина Fusion: выдумываешь обвинения с "доказательствами" и втягиваешь союзников
Свежие новости из Англии всегда интересны. Вот живая сцена по ходу выступления в британском парламенте сэра Марка Седвилла — советника по национальной безопасности Соединенного Королевства. Вопрос к сэру: "Вам известно, кто отравил Скрипалей?" Ответ сэра: "Пока нет".
Этот обмен вопрос — ответ состоялся сразу после выступления сэра Марка в парламентском Комитете по обороне о применении новой британской доктрины безопасности, которую назвали модным словом Fusion, то есть смешение. Это как ресторан с кухней fusion, то есть смешанная кухня там. А если доктрина Fusion, то это комплексная доктрина, подразумевающая использование самых разных средств. В случае Великобритании — без каких-либо ограничений, включая моральные или правовые. Любые средства хороши. Это отражено и в британских документах.
Вот, например, из свежеопубликованного официального обзора возможностей национальной безопасности Великобритании: "В рамках современного механизма сдерживания мы используем все доступные нам возможности. Многие средства, способствующие укреплению национальной безопасности, находятся вне компетенции традиционных ведомств, занимающихся этим вопросом".
То есть компетентные ведомства некомпетентны и не им решать, что и как нужно делать. А значит, компетентные ведомства — например, полиция и разведка — в какие-то моменты высшей целесообразности — лишь для отвода глаз.
На практике доктрина Fusion означает, что сначала принимается политическое решение — об очередной акции сдерживания — потом придумывается обвинение России, а после оно подкрепляется безо всякого расследования лишь ссылкой на секретные разведданные, а далее — организация широкой международной поддержки и наказание России. Есть сдерживание! Вот как работает доктрина Fusion.
Простодушный сэр Марк Седвил ровно это и доложил в парламенте — о доктрине Fusion в действии, о том как принятие на вооружение доктрины Fusion позволяет действовать намного быстрее. "Таким образом, мы были намного быстрее и действовали, основываясь на данных разведки, не ожидая завершения расследования. Оно все еще продолжается. Но мы действовали на основе оценки разведки", — сказал он.
Заметили, как Седвилл деликатно поправился, уточнив, что не на основе данных разведки, а на основе оценки разведки? Очень по-английски. Точнее, по ново-английски. Ведь раньше в традициях этой великой культуры опора на твердо доказанные факты была принципом. Сейчас вместо принципов — доктрина Fusion. И вот что это в устах сэра Марка Сэдвила, который не знает, кто отравил Скрипалей?
"Мы продемонстрировали свою первоначальную позицию России, где были лишь два объяснения, а затем премьер-министр ввела целый ряд мер. Затем мы работали над тем, чтобы привлечь на нашу сторону союзников. Это, по сути, пример доктрины Fusion", — отметил Седвилл.
Спасибо, сэр. Теперь, по крайней мере, мы знаем, как это называется. По сути, речь идет об отказе от базовых ценностей Англии, где всегда ценились доказательства, где твердые знания были фактором принятия решений. Сейчас все наоборот: цель, оправдание, действия, вовлечение союзников — такая последовательность. А факты? Да кому они интересны? Тем более те, что мешают.
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