Кислотная атака в Лондоне: трое ранены

В Лондоне совершено нападение с использованием кислоты, пострадали три человека. Как сообщает ТАСС со ссылкой на британские СМИ, инцидент произошел минувшей ночью в районе Далстон на востоке города. Пострадавшие в возрасте 17, 22 и 27 лет доставлены в больницу, об их состоянии ничего не сообщается. Подробности случившегося пока неизвестны.

Отмечается, что место атаки находится менее чем в двух километрах от ночного клуба Mangle E8, в котором в апреле прошлого года 25-летний Артур Коллинз распылил кислоту. Тогда пострадали 22 человека, 16 из них получили серьезные ожоги лица и глаз. Коллинз был приговорен к 20 годам тюремного заключения.

В ноябре прошлого года в Лондоне задержали двух подростков, которые грабили людей, выплескивая им в лицо кислоту.