Тренеры немецкого "Локомотива" уволены за нацистские приветствия

Руководство футбольного "Локомотива" из немецкого города Лейпциг приняло решение отправить в отставку двух тренеров молодежной команды за фото с нацистским приветствием. Сообщается, что также были отстранены из команды несколько игроков "Локо".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс, именно наставники стали инициаторами совместной фотографии с футболистами, после чего снимок попал в сеть. В клубе оказались шокированы выходкой и моментально решили расторгнуть трудовые соглашения. В отношении скандалистов местными властями уже открыто дело.

По законодательству Германии тренерам и игрокам грозит либо денежный штраф, либо заключение в тюрьму сроком до трех лет.