Командир французских жандармов назвал гвианцев кайманами-алкоголиками

Дело командира подразделения жандармерии, который 21 апреля сравнил население Гвианы с животными, разбирается. Мужчина выступил перед сослуживцами с прощальной речью по поводу окончания трехмесячной командировки. Он вспомнил о своей первой поездке в Гвиану, упомянул климат, природу и специфическое местное население. "Ревуны издают столько ругательств… а маленькие кайманы день и ночь погружаются в алкоголь", заявил жандарм.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон назвал эти высказывания недопустимыми. В отношении жандарма проводится дисциплинарная проверка, передает РИА Новости.