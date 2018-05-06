Покушение на Икбала: пуля попала в плечо

В Пакистане совершено покушение на министра внутренних дел страны Ахсана Икбала, он ранен.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел на митинге в городе Наровал (провинция Пенджаб). Министр находился в своей машине, когда молодой человек (на вид примерно 20-22 лет) выстрелил в него из пистолета. Пуля попала в правое плечо.

Икбала быстро отвезли в больницу и прооперировали. Сейчас состояние министра стабильно, его жизни ничто не угрожает.

Нападавший арестован, его имя не называется. Ведется расследование.