Шарапова с победы стартовала на теннисном турнире в Мадриде

Российская теннисистка Мария Шарапова с победы начала свое выступление на престижном турнире в Мадриде. В стартовом поединке россиянка в двух сетах оказалась сильнее румынки Михаэлу Бузарнеску – 6:4, 6:1.

Для достижения победы Шараповой потребовалось провести на корте 1 час 23 минуты. Эта победа стала для теннисистки первой с января 2018 года. Последним успешным матчем стал для нее поединок против Анастасии Севастовой на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

Соперницей Шараповой по второму кругу мадридского Мастерса станет еще одна представительница Румынии – Ирина-Камелия Бегу. Румынка в свою очередь в первом круге выбила из основной сетки пятую сеянную турнира Елену Остапенко из Латвии.

Общий призовой фонд соревнования равняется 7,4 миллионам долларов. Турнир завершится 13 мая.