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6 мая 201820:22 Дмитрий Кайстро

Инаугурация Путина: как это будет

7 мая в России — главное политическое событие года – инаугурация, торжественная церемония вступления в должность избранного президента Российской Федерации Владимира Путина. Это будет его второй срок подряд и четвертый, если считать с 2000 года. На выборах главы государства 18 марта Путин одержал убедительную победу в первом туре, набрав более 76% голосов — 56 миллионов голосов россиян. Столь высокого результата в истории президентских выборов России еще никогда не было. Это — безоговорочный мандат народного доверия главе государства. И уже 7 мая начнется новый шестилетний президентский срок. Прямую трансляцию из Кремля с церемонии инаугурации президента телеканал "Россия 1" начнет 7 мая незадолго до полудня.

В церемонии инаугурации важны малейшие детали. Здесь все имеет конкретный смысл, и каждый символ подчеркивает торжественность момента. Пространство и время российской истории словно сжимаются в особую по энергетике точку в самом сердце российской столицы.

Инаугурация — вступление в должность президента — событие историческое. Но даже если глава государства вступает в должность не первый раз, остаются определенные нюансы, о которых нужно напомнить. Это — задача Служба протокола. Ее сотрудники отвечают за порядок того, что и в какой последовательности должно происходить.

"Все считается до секунд. Во столько должна въехать машина. Во столько должен подъехать к Кремлю, во сколько выйти", — рассказывает Владимир Шевченко, бывший руководитель Службы протокола администрации президента РФ.

Все службы в этот день работают при полной синхронизации. У парадного подъезда архитектурного шедевра Константин Тона и символа российского государства — Большого Кремлевского дворца — Путин появится в строго определенное время, за несколько минут до произнесения клятвы главы государства.

Основные события церемонии инаугурации пройдут в орденских залах на втором этаже Большего Кремлевского дворца. К ним ведет лестница из ревельского камня. В ней — 66 ступеней.

Глава государства поднимается по ковровой дорожке парадной лестницы, где на протяжении всех маршей лестницы будет выставлен караул военнослужащих специальной роты Президентского полка.

Парадные залы, задействованные в церемонии не требуют дополнительного декора и к специально украшается никак не будут, ведь это исторические залы, где есть территориальные гербы, золотая роспись и лепнина. Гвардейцы откроют золотые двери. Через них Путин войдет в Георгиевский зал. Во время инаугурации все внимание — на избранного президента.

Глава государства поднимется по парадной лестнице и появится в самом большом — свыше шестидесяти метров в длину — Георгиевском зале Кремля. Это зал — памятник российской воинской славы. Его пол выложен из пород ценного дерева, в которых отражаются шесть массивных бронзовых люстр, а на стенах высечены имена Георгиевских кавалеров.

Через анфиладные распашные двери Владимир Путин пройдет в Александровский зал. Он был построен в честь ордена Святого благоверного князя Александра Невского, учрежденного в 1725 году императрицей Екатериной Первой. Огромные — в два яруса — окна заливают помещения светом, который отражается в многочисленных зеркалах. Важное украшение зала — посеребренные и позолоченные гербы губерний и областей Российской империи, расписанные масляными красками.

"Я очень доволен, что избран именно такой вариант церемонии. Потому что Большой Кремлевский дворец — это жемчужина Московского Кремля. Мы все гордимся мастерами, которые его строили. Здесь все из отечественных материалов", — отметил Сергей Хлебников, комендант Московского Кремля.

Очередность секунд рассчитана настолько точно, чтобы, пройдя по всем залам, ровно в полдень президент Путин появился в великолепных дверях с орденскими крестами и цепями Андреевского ордена в одноименном Андреевском зале, где пройдет присяга.

Торжественный проход президента через анфиладу парадных залов Большого Кремлевского дворца завершиться в сияющем от золота и светильников в парадном Андреевском зале, бывшем тронном. Именно здесь Путин произнесет клятву на Конституции и примет символы власти.

Символы власти — это особые геральдические знаки, которые обозначают только главу государства. Их торжественный внос составляет особый ритуал церемонии. Состав и внешний вид символов президентской власти оговорен в специальных указах. Это штандарт президента, который представляет собой российский триколор с золотым изображением государственного герба. После инаугурации устанавливается в рабочем кабинете президента, а дубликат флага поднимается над резиденцией президента в Московском Кремле.

Другой символ — золотой знак ордена "За заслуги перед Отечеством" в виде креста с гербом в центре. При помощи венка из лавровых ветвей крест соединяется с цепью, состоящей из 17 звеньев, девять из которых — это изображения российского герба, а восемь — круглые розетки с девизом: "Польза, честь и слава". Выполнена эта цепь из золота, серебра и эмали.

Еще один символ власти — инаугурационный экземпляр Конституции. Он хранится в личной библиотеке главы государства, и в Андреевский зал, как и другие символы власти, его вносят военнослужащие Президентского полка. На обложке переплета красного цвета, изготовленного в 1996 году из ценной кожи, — накладной серебряный герб и тисненая золотом надпись.

Положив руку на Конституцию, президент произнесет присягу из 33 слов. Это — ключевой момент церемонии. Глава государства пообещает соблюдать права и свободы человека и гражданина, защищать суверенитет и независимость России.

"Каждый раз после принесения присяги президенту на подпись дается лист, и потом он вшивается в этот экземпляр Конституции", — пояснила Анна Курчалова, советник Департамента по обеспечению деятельности Библиотеки администрации президента РФ.

После присяги, которую президент произнесет в присутствии почетных гости из России и многих стран мира, он покинет Большой Кремлевский дворец, чтобы на древней Соборной площади принять парад Президентского полка. При выходе главу государства встречают залпами орудий. К волнительному событию его военнослужащие готовятся особенно тщательно, начищая до блеска медь амуниции и хромовые сапоги. Известно, что во время торжественного прохождения на площади будут представлены все подразделения полка.

Почетный конный эскорт полка, который также примет участие в церемонии, оттачивает мастерство верховой езды. В ответственный день она должна быть безупречной, ведь за тем, как военнослужащие держаться в седле, без преувеличения, будет наблюдать весь мир.

Часть приглашенных будет ждать выхода президента на Соборной площади. Это еще одно новшество нынешней инаугурации. Все готово к церемонии и на Красном крыльце. По правилам протокола, после принятия присяги глава государства спускается на Соборную площадь именно по Красному крыльцу, с которого поприветствует Президентский полк.

Прохождение военнослужащих Президентского полка — это особый и торжественный миг, в котором сплетаются история и современность, в ведь солдаты и офицеры полка — это лицо армии и страны.

Церемония вступления в должность российского президента в значительной части строится по сценарию, который основан на мировом опыте, но при этом содержит особенности, характерные именно для России. Одна из них — торжественный молебен в Благовещенском соборе Кремля, который проследует после парада Президентского полка.

На нынешней инаугурации будут присутствовать пять тысяч человек, что вдвое больше обычного. Помимо парламентариев, чиновников, деятелей культуры и других известных и уважаемых лиц на инаугурацию Владимира Путина в этом году приглашены волонтеры и активисты, которые были задействованы в его избирательной кампании.

Трансляцию торжественной и красочной церемонии увидят миллионы граждан России и всего мира.

Текст: "Вести недели"

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