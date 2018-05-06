Торнберри призвал Трампа отсрочить принятие решения по СВПД

Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри считает, что президент США Дональд Трамп должен отсрочить принятие решения о том, выходить ли Вашингтону из ядерной сделки с Ираном 2015 года, чтобы дать европейским союзникам возможность внести изменения в соглашение.

Ранее Трамп объявил, что до 12 мая сообщит, будет ли его администрация выполнять условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Торнберри также полагает, что сейчас не стоит выходить из СВПД, хотя изначально он был против ядерной сделки. И конечно, необходимо иметь четкий план действий, если США все-таки выйдет из СВПД.

СВПД — договоренности, достигнутые с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, КНР, США, Франция) и Германией в июле 2015 года. Цель договоренностей - решение конфликта вокруг ядерных разработок Тегерана.

Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность в обмен на снятие санкций, введенных СБ ООН. Трамп утверждает, что ядерная сделка только отсрочила создание Тегераном ядерного оружия. 13 октября 2017 года отказался подтверждать Конгрессу выполнение Ираном обязательств по СВПД, но и выходить из сделки не стал.

Кроме того, Трамп хотел бы сделать некоторые ограничения бессрочными, он настаивает на ужесточении режима проверки иранских ядерных объектов и привязке к СВПД рестрикций на разработку Тегераном баллистических ракет.

12 января 2018 режим заморозки санкций против Ирана оставили в силе, но Трамп предупредил, что больше делать этого не будет.