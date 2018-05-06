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День Победы 20 минут назад
Пока Россия готовится к 9 Мая, по миру шагает "Бессмертный полк"
9 мая мы отметим один из самых главных и любимых праздников — День Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Центральное события — военный Парад Победы на Красной площади и акция "Бессмертный полк" — шествие с фотографиями наших отцов и дедов-победителей. По всему миру с каждым годом число городов, присоединившихся к "Бессмертному полку", только растет.
Между тем репетиции Парада Победы шли на разных полигонах с начала апреля. 6 мая состоялась генеральная репетиция на Красной площади.
Лучшее, новейшее, то чем, гордятся по праву. Боевая мощь страны — под стенами Кремля. Генеральная репетиция главного парада страны — Парада Победы.
Минуты, секунды — самые волнительные. Вот они, тысячи солдат и офицеров российской армии, лучшие, достойнейшие. Они готовы пройти строевым шагом по исторической брусчатке. Выстраиваются в "коробки". Равняют шеренги.
Здесь практически все рода войск. Морские пехотинцы. Росгвардия. Военные из парадного расчета дивизии имени Дзержинского, Саратовского военного Краснознаменного института, Московского президентского кадетского училища. В составе пеших колонн парада прошагают 13 тысяч человек.
Суворовцы, нахимовцы, в этом году впервые по исторической брусчатке пройдут и кадеты Севастопольского президентского училища. И, конечно, то, что еще два года назад было в диковинку, сегодня уже — привычное и родное: девушки — курсанты военных вузов — чеканят шаг.
И вот ряды зрителей и трибуны чуть стихают в этот момент, словно, затаив дыхание, уловив этот мощный гул. На Красную площадь выезжает тяжелая бронетехника. Конечно, по традиции парад открывает легендарная "тридцатьчетверка" — танк Великой Отечественной, славная история нашей Победы.
Следом — вся мощь российской армии, современная, передовая, лучшая, около сотни единиц: САУ "Мста-С", гаубицы "Коалиция", бронетранспортер "Ракушка", который может и плавать, и ездить по пересеченной местности, танк "Армата", одна из новинок прошедших парадов со своей восхитившей экспертов кабиной-капсулой. И вот уже новый прорыв — загадочный русский "Терминатор", прошедший боевое крещение в Сирии, на исторической площади поражает воображение.
Генеральную репетицию воздушной части парада из-за низкой облачности пришлось отменить, но тренировки провели раньше. 9 мая синоптики обещают солнце.
Вылет — из Кубинки Московской области. На взлетно-посадочную полосу выруливают "Русские витязи". За ними – "Стрижи". Следом — штурмовики Су-25. Ведь именно отсюда 9 мая, чтобы продемонстрировать все возможности российской военной авиации и раскрасить праздничное небо в цвета триколора, вылетит самый внушительный и мощный воздушный отряд: 19 самолетов, 17 вертолетов.
Все взгляды — неотрывно вверх. Премьера. Истребители пятого поколения Су-57 и модернизированные перехватчики МиГ-31К, вооруженные теми самыми "Кинжалами", способными преодолеть любую систему противовоздушной и противоракетной обороны.
Поколение "4+" — в стремительном полете. Миг-29 СМТ. Штурмовики. Все, чем гордится российская армия, — в небе над столицей. Воздушную технику на Парад Победы отправляют 8 аэродромов, в числе которых и Энгельс, и легендарный Липецкий авиацентр. Пока воздушные машины стремительно набирают высоту, с аэродрома в Кубинке уже поднимается воздушная армада — вертолеты пролетят над Красной площадью.
Несколько репетиций всю неделю — в Москве, регионах, центральных городах России. Конечно, свой парад, свои бойцы, свои легенды и своя память. Это уже стало традицией, священным, главнейшим, тем, что идет от сердца.
"Бессмертный полк", преодолев границы и километры, уже заступил на свою вахту. Израиль. Центральная улица Хайфы. Впервые в этом году День Победы отмечают в Израиле как государственный праздник вместе с Россией 9 мая. Торжественные мероприятия пройдут по всей стране.
В центре Рима под проливным дождем — сотни человек. Колонна собралась у замка Святого ангела, прошла с флагами и фотографиями Героев войны неподалеку от стен Ватикана и остановилась на набережной Тибра.
Около трех сотен человек — на территории российского посольства в Токио. Это уже становится традицией — акция проходит во второй раз.
Видеокадры из Кувейта: двести человек с портретами своих родных, воевавших в Великую Отечественную. Очень много детей на этом шествии — память жива.
Нью-Йорк. Конечно, и здесь — сотни человек с портретами в руках. Сотни лиц на черно-белых фото. Сотни, тысячи, миллионы навсегда оставшихся молодыми, отдавших жизнь за нас всех.
И каждый год в Нью-Йорке, Москве, Риме, десятках мировых столиц по главным улицами и площадям в этот главный праздник проходят сотни, тысячи, миллионы тех, кто помнит, кто будет помнить всегда.
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