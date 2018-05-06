Штайнмайер рассказал об изменении отношения США к Германии

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обеспокоен развитием отношений между Евросоюзом и США. По его мнению, в Вашингтоне больше не воспринимают ЕС "как часть сообщества ценностей, в рамках которого мы взаимодействуем". Его слова цитирует РИА Новости.

Штайнмайер также высказался в поддержку соглашения по иранской ядерной программе. Он указал, что Ближний Восток "может не вынести еще одного конфликта", если США выйдут из данного соглашения.

Ранее президент ФРГ призвал мировое сообщество не допустить усиления отчуждения между россиянами и жителями западных стран.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД, политическое соглашение между Ираном и группой государств относительно иранской ядерной программы), если в него не будут внесены изменения. Решение о том, придерживаться или нет СВПД, Трамп собирается принять до 12 мая.

Со своей стороны президент Ирана Хасан Роухани заявил, что если США выйдут из СВПД, то вскоре пожалеют об этом.